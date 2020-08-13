Клубы уже ведут переговоры. Отмечается, что Давиташвили является клиентом грузинского агента Мамуки Джугели, который оказывает серьезное влияние на комплектование волгоградской команды.
В минувшем сезоне РПЛ Давиташвили провел 26 матчей и забил 2 гола. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: Metaratings
Зурико Давиташвили может быть арендован "Ротором"
Полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили может перейти в "Ротор" на правах аренды.
Фото: ФК "Рубин"
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