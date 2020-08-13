Встреча завершилась победой армейцев со счетом 2:0.
Дзагоев начал встречу с первых минут и отметился забитым мячом в концовке первого тайма. На 55-й минуте хавбек из-за травмы был заменен. Вместо него вышел полузащитник Арнор Сигурдссон.
ЦСКА во 2-м туре встретится на своем поле с "Тамбовом". Матч пройдет 15 августа.
Источник: Sport24
Дзагоев избежал травмы в матче первого тура с "Химками"
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение в матче 1-го тура РПЛ с "Химками", однако оно оказалось незначительным.
Фото: Чемпионат
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