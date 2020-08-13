- Пока неясно, сможет ли Магнуссон выйти против "Тамбова". Травмирован ли он? Ничего такого. Просто набирает форму, чтобы выйти на свой уровень, прежде чем сыграет в важных матчах, - цитирует агента исландца Sport24.
Магнуссон пропустил матч первого тура с "Химками". В минувшем сезоне защитник провел 27 матчей в РПЛ и забил 2 гола. Хердур выступает за "армейцев" с 2018 года.
ЦСКА во 2-м туре чемпионата России встретится на своем поле с "Тамбовом". Матч пройдет 15 августа.
Участие защитника ЦСКА Магнуссона в матче с "Тамбовом" под вопросом
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон может пропустить матч второго тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!