- Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота. Видел ли раньше подобное? Честно говоря, нет. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!
Отец? Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил. Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом, - цитирует Ларссона пресс-служба "Спартака".
Встреча красно-белых с "Сочи" закончилась вничью со счетом 2:2.
Судья матча Василий Казарцев, который назначил ошибочный пенальти, прошел вчера, 12 августа, проверку на детекторе лжи. Результаты теста ожидаются сегодня, 13 августа.
"Спартак" и в прошлом сезоне неоднократно выражал недовольство судейством. Более того, москвичи даже писали открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
"Не видел раньше подобного. Я был в шоке". Ларссон - о судействе в матче с "Сочи"
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением о судейской работе в матче первого тура РПЛ с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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