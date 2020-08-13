- Когда я пришел в "Спартак", любимые номера были заняты. Под 11-м - заигран ушедший Фернандо. В клубе предложили попробовать "баскетбольную" комбинацию, и эта идея мне понравилась. Но сейчас 11-й номер освободился, и я сразу решил взять его себе.
Мой отец играл под ним за сборную Швеции. Это одна из причин. Плюс я сам играл под 11-м в предыдущем клубе, много забивал, - цитирует Ларссона пресс-служба клуба.
Джордан перешёл в стан красно-белых прошлым летом из шведского "Норрчёпинга". На его счету в минувшем сезоне 10 забитых мячей и 4 голевые передачи.
В матче первого тура нового сезона Ларссон забил гол в ворота "Сочи", однако москвичам не удалось добыть победу. Матч закончился вничью - 2:2.
Следующий тур "Спартак" проведет дома. В соперниках - грозненский "Ахмат", который в начале сезона возглавил Андрей Талалаев.
Ларссон рассказал, почему решил сменить игровой номер
Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон рассказал, почему сменил номер "23" на "11".
Фото: ФК "Спартак"
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