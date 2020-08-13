"Пока мы только провели несколько тренировок вместе. Но видно, что это умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьём. Наверное, у нас в чём-то схожий игровой стиль, и дополнительная конкуренция — это даже плюс. Рад, что появился такой сильный партнёр. У нас молодая команда, его опыт поможет справляться с давлением", - цитирует Ларссона пресс-служба клуба.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в начале августа. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на три года. Кокорин из-за повреждения пропустил матч 1-го тура чемпионата России с "Сочи". Также была информация, что нападающий не принимал участия во вчерашней тренировке и рискует не сыграть во 2-м туре с "Ахматом".
В прошлом сезоне Кокорин на правах аренды выступал за "Сочи". В 10 матчах он забил 7 голов.
Матч "Спартак" - "Ахмат" пройдет 14 августа на стадионе "Открытие-Арена" в Москве.
Ларссон: Кокорин - умный, опытный игрок, с развитым голевым чутьём
Форвард "Спартака" Джордан Ларссон высказался об одноклубнике Александре Кокорине.
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