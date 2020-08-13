"Локомотив" хочет усилить нападение игроком из португальской "Браги"

Нападающий "Браги" Паулинью заинтересовал московский клуб, нуждающийся в усилении атаки.

maisfutebol.iol.pt

Кроме "железнодорожников" на португальского форварда претендуют английский "Вулверхэмптон", португальский "Спортинг" и итальянский "Лацио", сообщает A Bola.



"Брага" выставила на игрока ценник в 30 миллионов евро, хотя transfermarket оценивает форварда лишь в 4,8 миллиона.



В прошедшем сезоне на счету Паулинью 25 мячей и 9 голевых передач в 48 матчах.