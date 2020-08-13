Тедеско: как восприняли слова Федуна после матча с "Сочи"? Все в порядке

Главный тренер " Спартака " Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, как в команде восприняли слова владельца Леонида Федуна после матча с "Сочи" (2:2).

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"Как восприняли слова Федуна после матча с "Сочи"? Все в порядке. Настроение рабочее. На следующий день после матча с "Сочи" провели разбор. Мы не обсуждаем работу судей. Мы убеждены, что нужно работать и исправлять то, на что мы может повлиять, свою игру. Я считаю, что матч в целом был неплохой. Но есть то, над чем нужно работать, что мы собственно и делаем", - приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.



Федун по окончании матча с "Сочи" заявил, что намерен снять команду с чемпионата России. В той встрече арбитр Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти, один из которых позже был признан ошибочным.