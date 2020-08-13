Тедеско ответил, готов ли увести команду с поля в случае судейских ошибок

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о том, готов ли он увести команду с поля в случае судейских ошибок.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, ранее владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с заявлением, в котором отметил, что в случае продолжения судейских ошибок "Спартак" покинет поле.

- Леонид Арнольдович очень эмоционально порой относится к ситуации, которая происходит с клубом. Я его понимаю. Он очень сильно любит этот клуб и много сил вкладывает в клуб, в команду. Для того, чтобы заставить его высказаться подобным образом, со "Спартаком" должно было произойти нечто неординарное. Разделяю его эмоции.

Мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию. В этом и состоит прелесть этой работы. В Германии есть поговорка, что если про судей после игры ничего не говорят, значит они хорошо поработали. Мы же продолжаем делать свое дело. Прелесть работы в том, что можно быстро переключиться от игры к игре. Особенно в таком плотном графике, - приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.

- После этого резонансного матча судьи приходили на телевидение. Вы смотрели это и были ли вы довольны решением судейской комиссии, что второй пенальти всё-таки признали неправильным?

- Нет, я не смотрел ничего. Я смотрю только матчи своей команды. Конечно, мы недовольны, что недосчитались 2 очков, но работа продолжается. Что произошло, то произошло. Через 2-3 года никто не вспомнит, что произошло. Сейчас перед нами новая игра. Мотивация у нас 3 очка. Нужно выходить и побеждать.

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Теги: Тедеско Спартак
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