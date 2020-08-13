- В связи с ситуацией в мире, трансферное окно открыто дольше. У вас нет желания поторопить руководство? Вам ведь нужно усиление.
- По трансферному окну ситуация простая. С момента прихода мы озвучили руководству наши желания по трансферам. Руководство работает. Но трансферы это такая вещь, что иногда получается быстро кого-то подписать, а иногда нужно время. Много факторов. Интегрировать нового игрока в команду сложно. Покупка нового игрока дело тонкое. Клуб знает наши желания и делает все возможное, - приводит слова Тедеско пресс-служба "Спартака".
"Спартак" в летнее межсезонье подписал двух игроков: Александра Кокорина и Остина Урунова.
Тедеско: руководство знает наши желания по новичкам и делает все возможное
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что он озвучил руководству свои желания по новичкам.
Фото: ФК "Спартак"
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