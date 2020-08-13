"Анюков войдет в тренерский штаб "Зенита" на следующей неделе", - сказал Медведев.
37-летний Анюков выступал за "Зенит" с 2005 по 2020 годы. Вторую часть сезона РПЛ он провел в "Крыльях Советов", после чего объявил о завершении карьеры.
Источник: РИА Новости
Гендиректор "Зенита" подтвердил возвращение Анюкова
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что Александр Анюков войдет в тренерский штаб Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!