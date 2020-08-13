"Сочи" заинтересован в подписании контракта с 25-летним игроком сборной Канады. Отметим, что ранее интерес к Ларину проявлял ЦСКА, однако переход не состоялся.
В минувшем сезоне Ларин выступал в бельгийском "Зюлте Варегеме" на правах аренды, за который провел 29 матчей и забил 7 мячей.
Источник: Metaratings.ru
Источник: форвард "Бешикташа" Ларин близок к переходу в "Сочи"
Нападающий "Бешикташа" Кайл Ларин может продолжить карьеру в России.
Фото: Gazzetta.gr
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