Источник: форвард "Бешикташа" Ларин близок к переходу в "Сочи"

Нападающий "Бешикташа" Кайл Ларин может продолжить карьеру в России.
Фото: Gazzetta.gr
"Сочи" заинтересован в подписании контракта с 25-летним игроком сборной Канады. Отметим, что ранее интерес к Ларину проявлял ЦСКА, однако переход не состоялся.

В минувшем сезоне Ларин выступал в бельгийском "Зюлте Варегеме" на правах аренды, за который провел 29 матчей и забил 7 мячей.

Источник: Metaratings.ru

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Теги: Ларин Сочи Трансферы
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