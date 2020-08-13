"Конечно, хотели обыграть "Сочи" и начать с победы новый сезон. Обидно, что не получилось. В первую очередь, мы смотрим на себя, не забили несколько своих моментов, но нужно двигаться дальше и побеждать в следующем матче. О судействе в команде мы говорим уже в меньшей степени, обсуждаем больше свои действия.
Знаем, что в грозненской команде сменился главный тренер, произошли некоторые изменения в составе "Ахмата". Мы хотим показать хорошую игру и победить в этом матче. Нам нужно показывать свою игру и реализовывать свои моменты", - сказал Умяров в комментарии клубной пресс-службе.
Матч "Спартак" - "Ахмат" состоится 14 августа. Начало - в 20:00 мск.
Умяров заявил, что в команде не обсуждают судейство
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал о подготовке к матчу 2-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: РИА Новости
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