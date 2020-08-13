За неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований Санитарного регламента чемпионата красно-белые оштрафованы на 5000 рублей. Также "Спартак", как сообщает РФС, не обеспечил безопасность на стадионе и за появление на поле постороннего лица "Спартак" оштрафован на 120 000 рублей.
50 000 рублей московский клуб заплатит за то, что зрители бросали на поле и трибуны предметы. За скандирование оскорбительных кричалок "Спартак" должен заплатить еще 10 000 руб.
Напомним, встреча между "Спартаком" и "Сочи" завершилась со счетом 2:2. Сочинцы оба гола забили с пенальти.
"Спартак" оштрафован на 185 тысяч рублей
КДК РФС вынес наказание московскому "Спартаку" по итогам матча 1-го тура чемпионата России с "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
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