Об этом сообщил директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
"Локомотив" в прошлом сезоне занял 2-е место в турнирной таблице. 31 мая контракт с Семиным истек и вместо него команду возглавил сербский специалист Марко Николич.
"Чемпионат"
"Локомотив" передал Семину медаль за второе место в прошлом сезоне
"Локомотив" передал бывшему главному тренеру Юрию Семину медаль.
Фото: Championat
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