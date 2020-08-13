Сообщается, что москвичи готовы заплатить за 23-летнего игрока больше, чем конкуренты. Однако колумбийцы хотят отправить игрока в топ-5 чемпионат Европы.
Отмечается, что в ближайшие несколько часов колумбийский клуб может получить предложение от испанского клуба. В связи с этим "Америка" намерена немного выждать, после чего дать окончательный ответ "Локомотиву" по трансферу Вергары.
"Локомотив" в минувшем сезоне чемпионата России занял второе место и гарантировал себе право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
Источник: Futbol Red
"Локомотив" интересуется колумбийским форвардом "Америки де Кали"
"Локомотив" проявляет интерес к нападающему колумбийского клуба "Америка де Кали" Дувану Вергаре.
Фото: antena2.com
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