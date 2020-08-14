Сёмин: никогда не говорил плохого в адрес "Локомотива", а вот в отношении отдельных людей - да

Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил недовольство тем, что руководство "железнодорожников" не привлекает к работе бывших игроков команды.
Фото: Матч ТВ
Сёмин покинул "Локомотив" по истечении контракта. Клуб решил не продлевать соглашение, которое закончилось 31 мая. После этого Сёмин регулярно критикует руководство команды. На посту главного тренера российского специалиста сменил серб Марко Николич.

"Никогда не говорил плохого в адрес клуба, потому что это мой дом. А вот в отношении отдельных людей — да, могу сказать. Посмотрите, Березуцкие вернулись в ЦСКА, возглавили спортивный департамент. Это продолжение традиций, праздник для людей, они же свои. А у нас кто пришел? Лосюк", - цитирует Сёмина "Матч ТВ".

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Теги: Семин Локомотив
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