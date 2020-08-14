Так, футболистом интересовался "Наполи", но переход Джикии в другой клуб не санкционировал главный тренер команды Доменико Тедеско. Наставник "Спартака" пообщался с владельцем команды Леонидом Федуном и попросил того не продавать игрока.
В результате "Спартак" не стал вступать в переговоры с "Наполи", сообщает Sport24. Сумма, которую были готовы заплатить за игрока итальянцы, не раскрывается.
Источник: Тедеско попросил не продавать Джикию, им интересовался "Наполи"
Капитан "Спартака" Георгий Джикия могут покинуть московский клуб летом, сообщают СМИ.
Фото: Sportbox
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