По данным источника, 31-летний футболист рассчитывает зарабатывать в новом клубе 2,5 млн евро в год. Также к игроку интерес проявляет московское "Динамо".
Ранее сообщалось, что чемпион Евро-2016 может продолжить карьеру в "Спартаке".
В прошлом сезоне Силва на правах аренды выступал за "Монако" и в 22 матчах сделал 2 ассиста.
Источник: Record
СМИ: ЦСКА интересуется полузащитником "Лестера", которого хотел подписать "Спартак"
ЦСКА заинтересован в услугах полузащитника "Лестера" Адриена Силвы.
Gettyimages.ru
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