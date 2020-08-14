Фанаты "Спартака" в матче с "Ахматом" вывесили баннер "Жыве Беларусь"

Фанаты " Спартака " в матче 2-го тура чемпионата России с "Ахматом" на трибуне вывесили баннер в поддержку Беларуси.

Фото: телеграм-канал Сергея Егорова

"Жыве Беларусь", - гласит надпись на баннере.



Напомним, в настоящее время во многих белорусских городах люди массово выходят на улице, выступая против результатов выборов, на которых, победил Александр Лукашенко. По официальным данным, он набрал 80,1% голосов.



В настоящее время в матче счет 0:0, идет второй тайм.