"Тедеско с утра почувствовал себя не очень хорошо. И мы, учитывая ситуацию в стране и в мире, решили не рисковать. Завтра вся команда пройдет тест на коронавирус, если все будет в порядке, дальше будем смотреть по самочувствию Доменико", - цитирует Газизова Sport24.
"Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:0. Голами отметились Джордан Ларссон и Эськьель Понсе.
Ранее сообщалось, что у Тедеско недомогание. Отмечалось, что специалист сдал тест на коронавирус, который оказался отрицательным.
В следующем туре "Спартак" на выезде сыграет против "Уфы". Матч пройдет 19 августа.
Газизов: вся команда пройдет тест на коронавирус
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, почему главный тренер команды Доменико Тедеско отсутствовал на тренерском мостике в матче 2-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Фото: ФК "Спартак"
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