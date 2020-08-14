Напомним, встреча завершилась победой 2:0 в пользу "Спартака".
"Я не смотрю не время, на все процессы нужно смотреть объективно. Мы начали с того, что нужно меньше пропускать. В прошлой игре здесь нам забили три, сегодня — два, значит мы что-то поменяли. С точки зрения организации игры в обороне мы прибавляем", - приводит слова Талалаева Sport24.
Талалаев возглавил "Ахмат" перед началом сезона. В 1-м туре команда на выезде сыграла вничью с тульским "Арсеналом" (0:0).
Талалаев: в прошлой игре "Спартак" забил "Ахмату" три гола, сегодня - два. Значит, что-то мы поменяли
Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев после поражения от "Спартака" ответил на вопрос о том, что можно было сделать с командой за то время, которое он работает в грознецком клубе.
Фото: ФК "Ахмат"
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