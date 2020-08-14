"Я судейство не обсуждаю и прошу не задавать эти вопросы мне и ребятам. Это отнимает много эмоций и во время игры, и после. Мы договорились с ребятами, что будем концентрироваться на своей игре и показывать результат", - цитирует Джикию "Чемпионат".
"Спартак" 14 августа во 2-м туре чемпионата России на своем поле одержал победу над "Ахматом". Голами отметились Джордан Ларссон и Эськьель Понсе.
В первом тайме арбитр Евгений Турбин отменил два гола красно-белых. Сначала отличился Ларссон, подыгравший себе рукой, потом забил Джикия, который находился в офсайде.
В следующем туре "Спартак" в гостях встретится с "Уфой".
Джикия: судейство не обсуждаю и прошу не задавать эти вопросы мне и ребятам
Защитник "Спартака" Георгий Джикия сообщил, что больше не комментирует судейские решения.
Фото: ФК "Спартак"
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