"Спартак" должен соответствовать финансовому фэйр-плей. Мы не должны уходить в большие затраты на трансферы. До зимы у нас есть временный фактор, который до зимы терпит", - сказал Газизов.
Этим летом "Спартак" подписал контракты с полузащитником Остоном Уруновым и нападающим Александром Кокориным.
Источник: "Чемпионат"
Газизов заявил, что "Спартак" не должен уходить в больши затраты на трансферы
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"
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