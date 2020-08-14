"Тиль - хороший игрок, давайте подождем. Доменико Тедеско принимает решения. Пока рано об этом говорить", - сказал генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов.
Отмечается, что "Спартак" готов отдать Тиль в аренду этим летом в зарубежный клуб.
Тиль перешел в "Спартак" из "АЗ" летом 2019 года. Сумма трансфера составила 16 млн евро.
В минувшем сезоне РПЛ 22-летний нидерландец в составе "Спартака" провел 18 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Газизов рассказал о будущем Тиля
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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