Шкурин перешел в ЦСКА из брестского "Динамо" в январе 2020 года. Футболист в прошлом сезоне провел за ЦСКА 4 матча, но не отметился голевыми действиями.
Шкурин: представлять интересы сборной Беларуси отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко
Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси.
Об этом он сообщил в своем инстаграме. Заявление футболиста подтвердил его агент Валерий Исаев.
Шкурин перешел в ЦСКА из брестского "Динамо" в январе 2020 года. Футболист в прошлом сезоне провел за ЦСКА 4 матча, но не отметился голевыми действиями.
Шкурин перешел в ЦСКА из брестского "Динамо" в январе 2020 года. Футболист в прошлом сезоне провел за ЦСКА 4 матча, но не отметился голевыми действиями.
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