Евсеев: сейчас надо правильно восстановиться к игре со "Спартаком"

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев подвел итог матча второго тура с "Арсеналом".
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Команда уже в Уфе. Задача сейчас правильно восстановиться после сложного выезда в Тулу и подготовиться к домашней игре со "Спартаком". Готовясь к Арсеналу, мы предполагали, что соперник будет играть по той же схеме, что весной и летом. Поэтому мы зеркально отразили ее, сыграв 3-4-3. Три наших атакующих должны были постоянно прессинговать при передачах центральных защитников "Арсенала", чтобы у них не было возможности поднять голову. Оборона начиналась на чужой половине. Это был сигнал для всей команды идти в прессинг. Мы активно провели весь первый тайм. Мне он очень понравился и по движению, и по агрессии. Не хватило переходных фаз, более активных в атаке. Но моменты были и в конце тайма мы сравняли счет, забив после атаки, которую наигрывали в тренировочном процессе. Неделчару должен был оказаться в этой зоне и он знал, что делать. Как и форварды. Что касается пропущенного мяча, соперник здорово разыграл и подал, а Луценко снова доказал свой класс бомбардира. Плотно с ним не сыграли. Повторюсь, движением и агрессией команды я был доволен, но в перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах с игроками центра поля, которые ошибались. Они должны были вести игру, но вместо этого теряли мяч, пасовали назад. Как мы видим. во втором тайме игра кардинально изменилась. Забили быстрые 2 мяча, получили комфортный счет. Но в таких случаях в матче равных команд концовка всегда получается опасная. Соперник проигрывает и ему нечего терять, он идет ва-банк. Тула отыграла 1 мяч, но мы перестроились, сделали замены и довели матч для победы. Мне понравилось, что команда показала характер. Не было суеты, не опустили руки, пропустив. Характер у "Уфы" был, есть и будет. Эта игра была показательной. И еще. Весь прошлый сезон все обсуждали, почему "Уфа" играет на ноль? Жду сейчас разговоров: почему "Уфа" в Туле забила три? Болельщики рады. Надеюсь, футбольные специалисты тоже порадуются. Но работать в обороне есть над чем. Два пропущенных мяча это много. Будем работать. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #футбол #уфа #евсеев

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Поединок "Арсенал" - "Уфа" завершился победой гостей со счетом 3:2.

Матч 3-го тура РПЛ "Уфа" - "Спартак" состоится 19 августа. Начало - в 16:00 мск.

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Теги: Евсеев УФА
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