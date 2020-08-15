Агент игрока Раде Дудич сообщил, что переговоры с екатеринбургским клубом ведутся.
27-летний хавбек с 2014 по 2017 год выступал за "Амкар" и провел за пермский клуб 63 матча, в которых забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
Йовичич имеет в активе 2 игры за сборную Сербии.
Sport24
Полузащитник "Црвены Звезды" может перейти в "Урал"
"Урал" может пополниться полузащитником "Црвены Звезды" Бранко Йовичичем.
naslovi.net
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!