Евсеев назвал своих игроков гладиаторами

Вчера, войдя в раздевалку я увидел бойцов, которые были в крови. У Славы Кротова синяк на бровочной части, не только ссадина. Бизяк на носилках лежит на полу и не может вздохнуть из-за проблемы с ребром. С ним возится доктор, помогает массажист. У других ребят у кого ссадина, у кого распух голеностоп, у кого икроножная мышца кровит. Вот это я называю: провели качественную игру. Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые на этой арене выложились без остатка ради победы. Какое-то время парни не могли слова сказать, все сидели обессиленные. Всё осталось на поле. Продышались и сели в автобус, поехали в Калугу. Полтора часа отличной дороги. Уже пришли в себя. К слову, в Калуге отличный аэропорт, который принимает и международные рейсы 2 часа лета до Уфы и ближе к 5 утра мы дома. Дал команде отдохнуть, отоспаться. А сейчас проведем тренировку и восстановительные мероприятия. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев