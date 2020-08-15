ЦСКА и "Тамбов" объявили составы команд Стали известны составы ЦСКА и "Тамбова" на матч 2-го тура чемпионата России. Поединок начнется в 18:00 мск.В первом туре РПЛ армейцы обыграли "Химки" со счетом 2:0, а "Тамбов" минимально уступил "Ростову" - 0:1."Сами накреативили или с Торонто проконсультировались?" ЦСКА ответил "Тамбову" Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:42 Опубликовал: Соловей Павел Теги: ЦСКА Тамбов Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5