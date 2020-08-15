ЦСКА и "Тамбов" объявили составы команд

Стали известны составы ЦСКА и "Тамбова" на матч 2-го тура чемпионата России.
ЦСКА и "Тамбов" объявили составы команд


Поединок начнется в 18:00 мск.

В первом туре РПЛ армейцы обыграли "Химки" со счетом 2:0, а "Тамбов" минимально уступил "Ростову" - 0:1.

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Теги: ЦСКА Тамбов
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