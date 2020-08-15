"Ахмат" оформил сделку с Быстровым

Защитник "Ордабасы" Марат Быстров продолжит карьеру в России.
Фото: ФК "Ордабасы"
28-летний Быстров стал игроком "Ахмата", сообщает официальный сайт "Ордабасы". О подробностях сделки информации пока нет.

"Пригласил меня тренер Андрей Викторович Талалаев, который недавно возглавил грозненский «Ахмат», ранее мы с ним вместе работали в Тамбове", - сказал Быстров.

Быстров защищащл цвета "Ордабасы" с 2019 года.

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Теги: Ахмат Быстров Российские трансферы
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