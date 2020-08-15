28-летний Быстров стал игроком "Ахмата", сообщает официальный сайт "Ордабасы". О подробностях сделки информации пока нет.
"Пригласил меня тренер Андрей Викторович Талалаев, который недавно возглавил грозненский «Ахмат», ранее мы с ним вместе работали в Тамбове", - сказал Быстров.
Быстров защищащл цвета "Ордабасы" с 2019 года.
"Ахмат" оформил сделку с Быстровым
Защитник "Ордабасы" Марат Быстров продолжит карьеру в России.
Фото: ФК "Ордабасы"
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