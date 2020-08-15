Сегодня армейцы во 2-м туре чемпионата России на своем поле обыграли "Тамбов". Встреча завершилась со счетом 2:1.
Дзагоев начал игру с первых минут, но на 28-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
"Алан на протяжении трех лет часто травмируется. КПД у него высокий, голова светлая, но травмы мешают ему играть. И спина, и икроножная, и задняя…
Но мне очень нравится Дзага, он всегда все делает на тренировках. Сейчас даже не смогу сказать, какая у него травма", - цитирует Гончаренко Sport24.
ЦСКА набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу. В следующем туре московский клуб на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Матч пройдет 19 августа.
Гончаренко - о Дзагоеве: даже не смогу сказать, какая у него травма
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травме полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
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