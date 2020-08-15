"Чалов долго играл с травмой колена. Все замены были связаны с этим.
Что касается Влашича, то с "Зенитом", думаю, он сыграет", - цитирует Гончаренко Sport24.
ЦСКА сегодня в рамках 2-го тура РПЛ на своем поле обыграл "Тамбов" со счетом 2:1.
Встреча между "Зенитом" и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 19 августа.
Гончаренко: думаю, Влашич сыграет против "Зенита"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что полузащитник Никола Влашич поможет команде в матче 3-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: Чемпионат
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!