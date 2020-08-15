Мусаев сообщил, что у Классона высокая температура

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев после игры с "Локомотивом" (0:1) заявил, что полузащитник Виктор Классон восстановился после травмы.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам специалиста, швед не может играть из-за высокой температуры.

"Классон уже восстановился после травмы. Виктор был бы в заявке, но он заболел, у него была высокая температура", - цитирует Мусаева Sport24.

Классон в последний раз принимал участие в матче в июне 2019 года.

"Быки" в следующем туре РПЛ сыграют с "Арсеналом". Матч состоится 18 августа в Краснодаре.

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Теги: Мусаев Классон Краснодар
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