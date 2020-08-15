"Краснодар" в прошлом сезоне занял 3-е место в турнирной таблице чемпионата России и начнет свой пусть в Лиге чемпионов с раунда плей-офф.
"Насколько мы достойны Лиги чемпионов, мы увидим в отборах. Составом я доволен. С этими игроками мы можем бороться за самые высокие результаты", - цитирует Мусаева Sport24.
Сегодня краснодарская команда в рамках 2-го тура РПЛ проиграла "Локомотиву" со счетом 0:1.
Мусаев: с этими игроками мы можем бороться за самые высокие результаты
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о предстоящих матчах клуба в Лиги чемпионов.
Фото: © РИА Новости
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