Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
"Игра очень хорошая, игра двух равных соперников. Просто у "Динамо" побольше опыта игры в РПЛ. А так мне игра очень понравилась, я очень доволен нашими ребятами, они показали характер и желание", - цитирует Рекечинского Sport24.
"Ротор" имеет в своем активе 1 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице. "Динамо" с двумя очками идет на 2-й строчке.
В следующем туре волгоградская команда на выезде сыграет против "Ахмата". "Динамо" на своем поле примет "Ростов". Матчи пройдут 19 августа.
Гендиректор "Ротора" - о матче с "Динамо": игра двух равных соперников
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский высказался о матче 2-го тура чемпионата России с "Динамо".
Фото: © ФК "Ротор"
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