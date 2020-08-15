Семак: победа над "Ростовом" абсолютно заслуженная

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: Чемпионат
Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:0. Голами отметились Сердар Азмун и Деян Ловрен.

"Не скажу, что мы отбивались. В концовке были в меньшинстве, но в обороне действовали надежно. Во втором тайме не было свежести. Абсолютно заслуженной назвал бы эту победу. Рад за Ловрена, который смог забить важный мяч. После этого концовка стала спокойнее", - сказал Семак в эфире передачи "8-16".

"Зенит" в нынешнем сезоне одержал вторую победу подряд. В 1-м туре подопечные Семака на выезде обыграли "Ротор" (2:0).

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Теги: Семак Ловрен Зенит
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