Встреча завершилась победой петербургского клуба со счетом 2:0. Голами отметились Сердар Азмун и Деян Ловрен.
"Не скажу, что мы отбивались. В концовке были в меньшинстве, но в обороне действовали надежно. Во втором тайме не было свежести. Абсолютно заслуженной назвал бы эту победу. Рад за Ловрена, который смог забить важный мяч. После этого концовка стала спокойнее", - сказал Семак в эфире передачи "8-16".
"Зенит" в нынешнем сезоне одержал вторую победу подряд. В 1-м туре подопечные Семака на выезде обыграли "Ротор" (2:0).
Семак: победа над "Ростовом" абсолютно заслуженная
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подвел итоги матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: Чемпионат
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