"После матча сказал ребятам, что они молодцы, играли хорошо. Во втором еще лучше. Поблагодарил их за игру.
"Сказал ребятам в раздевалке, что они молодцы. Играли хорошо. В первом тайме — хорошо, во втором — еще лучше. Поблагодарил их за игру. Вы сами видели, как мы выглядели. Мы играли против лучшей команды России на данный момент", - заявил тренер в эфире "Матч премьер".
Напомним, встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу "Зенита".
"Ростов" имеет в своем активе 3 балла и занимает 7-е место в таблице РПЛ.
Карпин назвал "Зенит" лучшим клубом России на данный момент
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче 2-го тура чемпионата России с "Зенитом".
Фото: © ФК "Ростов"
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