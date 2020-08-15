"Что касается прогноза по Дзюбе, то посмотрим, сложно что-то загадывать. Пока не готов. К следующей игре, надеюсь, будет готов. Будем смотреть", - приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Встреча между "Зенитом" и ЦСКА пройдет 19 августа в Санкт-Петербурге.
15 августа "Зенит" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Ростов". Дзюба пропускал встречу из-за повреждения спины.
"Зенит" в первых двух турах набрал 6 очков и лидирует в турнирной таблице.
Семак: надеюсь, Дзюба будет готов к матчу с ЦСКА
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак надеется, что форвард Артем Дзюба будет готов к матчу 3-го тура чемпионата России с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
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