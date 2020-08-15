Ловрен: рад забитому мячу, но гораздо важнее, что мы не пропустили

Защитник "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал матч 2-го тура РПЛ с "Ростовом".
Фото: ФК "Зенит"
"Я счастлив, потому что мы получили три очка. Конечно, я рад и забитому мячу, но гораздо важнее то, что мы не пропустили. Для команды очень важно не терять уверенность, и то, как мы играем на выезде, многое о нас говорит", - цитирует Ловрена пресс-служба "Зенита".

Поединок "Ростов" - "Зенит" завершился победой петербургской команды со счетом 2:0.

В 3-м туре "Зенит" сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 19 августа.

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Теги: Ловрен Зенит Ростов
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