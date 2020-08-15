Екатеринбургский клуб попросил дать оценку решений судейской бригады на матче "Рубин" - "Урал".
"Урал" просит рассмотреть три эпизода игры. Первый - назначения пенальти в ворота екатеринбургской команды, второй момент связан с рукой игрока "Рубина" в штрафной площади хозяев поля и третий - отмененный гол полузащитника "Урала" Андрея Егорычева.
Поединок 2-го тура РПЛ "Рубин" - "Урал" завершился вничью со счетом 1:1.
"Урал" подал жалобу на арбитра матча с "Рубином"
"Урал" обратился в экспертно-судействую комиссию при Президенте РФС.
Фото: ФК "Урал"
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