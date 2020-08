Черчесов выложил снимок с Хабибом Нурмагомедовым (фото)

View this post on Instagram

Матч «Локомотив» - «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлён тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!