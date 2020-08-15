Напомним, что встреча "железнодорожников" и "быков" завершилась минимальной победой хозяев. В составе "Локомотива" отличился полузащитник Алексей Миранчук с передачи Дмитрия Живоглядова.
Черчесов выложил снимок с Хабибом Нурмагомедовым (фото)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посмотрел матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив"-"Краснодар" вместе с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, что встреча "железнодорожников" и "быков" завершилась минимальной победой хозяев. В составе "Локомотива" отличился полузащитник Алексей Миранчук с передачи Дмитрия Живоглядова.
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