Согласно статье о "Нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований" фанату "Локо" грозит штраф до 10 тысяч рублей или общественные работы до 160 часов. Сам Виктор отметил, что не видит в своих действиях ничего противозаконного.
Напомним, что голом во встрече "Локомотива" и "Краснодара" отметился полузащитник Алексей Миранчук с передачи Дмитрия Живоглядова.
Источник: "Чемпионат"
Фанату "Локомотива" грозит административная ответственность за флаг в поддержку Беларуси
Болельщику "Локомотива" Виктору Дятликовичу, задержанному на матче 2-го тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Краснодаром"(1:0) за флаг в поддержку Беларуси, грозит административная ответственность.
Фото: "Чемпионат"
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