Мама умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория рассказала о произошедшей трагедии.
"У Миши не было проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, всё абсолютно было здорово. Причину смерти не установили, вскрытия ещё не было. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце.
Меня не было на матче. Знаю со слов тренера, что Миша потерял сознание. Врачи тут же начали оказывать первую помощь, параллельно вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут очень долго. Врачи три часа пытались запустить сердце", - передаёт слова Виктории "Чемпионат".
Напомним, что трагедия произошла сегодня утром на тренировке команды Москомспорта "Олимпик". Михаил потерял сознание, после чего у него начались судороги. Врачи не смогли реанимировать 17-летнего Колосова.
В причине смерти разбирается Российский Футбольный союз. РФС выразил соболезнования родным и близким Михаила Колосова.
Мама умершего 17-летнего футболиста: скорая ехала 20 минут. Наверное, это очень долго
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