На 24-й минуте поединка игрок "Рубина" Игнатьев упал в штрафной "Локомотива" после столкновения с Гильерме. Комиссия признала решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти правильным.
Второй эпизод был связан с нарушением Баринова в центре поля на 78-й минуте. Игрок "Локомотива" получил желтую карточку и это решение было признано правильным.
РФС признал действия арбитра Иванова в матче "Рубин" - "Локомотив" правильными
Экспертно-судейская комиссия рассмотрела спорным эпизоды матча первого тура РПЛ "Рубин" - "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"
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