Газизов заявил, что с таким плотным календарем надо играть каждый сезон

Генеральный директор " Спартака " Шамиль Газизов не видит проблем в плотном графике матчей.

Фото: ФК "Спартак"

"Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо. Так играет вся Европа, это нормально", - сказал Газизов.



Последний матч текущего сезона РПЛ запланирован на 16 мая.



Напомним, что прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля, а новый стартовал 8 августа.



Источник: РБ-Спорт