"Все в одинаковых условиях. Но так и надо играть все чемпионаты. Если мы перейдем на такой график, всем будет хорошо. Так играет вся Европа, это нормально", - сказал Газизов.
Последний матч текущего сезона РПЛ запланирован на 16 мая.
Напомним, что прошлый сезон РПЛ завершился 22 июля, а новый стартовал 8 августа.
Источник: РБ-Спорт
Газизов заявил, что с таким плотным календарем надо играть каждый сезон
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов не видит проблем в плотном графике матчей.
Фото: ФК "Спартак"
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