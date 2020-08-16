Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов: Лукашенко творит хаос у себя в стране

Бывший вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился своим мнением о нынешней ситуации в Беларуси.


В настоящее время в Беларуси проходят протесты после выборов президента страны, которые состоялись 9 августа.

Во время игровой карьеры 35-летний Чепчугов защищал цвета "Сибири", ЦСКА и "Енисея".

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Теги: Чепчугов
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