Матч, проходивший в Ростове-на-Дону, завершился победой действующего чемпиона со счётом 2:0.
"Результат закономерен: "Зенит" сильнее, но у ростовчан были шансы, которые они не смогли реализовать. И в этом основная вина питерцев — они грамотно выстроили игру и сумели взять её под свой контроль", - цитируют Балахнина "Известия".
"Зенит" одержал уже три победы в трёх матчах. Помимо питерцев 100% результат пока лишь у ЦСКА и "Локомотива".
Балахнин: "Зенит" сильнее, но у "Ростова" были шансы, которые они не смогли реализовать
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился мнением о результате матча третьего тура РПЛ, в котором южане встречались с "Зенитом".
Фото: Sportbox
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