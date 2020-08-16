В матче второго тура РПЛ "Локомотив" победил "Краснодар" с минимальным счётом. Единственный мяч забил Миранчук. Он же отличился и в матче первого тура с "Рубином" (2:0).
"Дело не только в Миранчуке и не в том, что команда под него заточена. Проблема в том, что у команды мало забивных игроков. Гжегож Крыховяк как-то потух после коронавирусной паузы, Фёдор Смолов после возвращения из Испании не может себя найти. Кроме Миранчука, пока в "Локомотиве" по большому счёту забивать некому", - цитируют Наумова "Известия".
Наумов: кроме Миранчука пока в "Локомотиве" по большому счёту забивать некому
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением об игре "железнодорожников" и их лидера Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!