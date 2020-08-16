Сербский специалист сменил на этом посту Юрия Сёмина, с которым не продлили контракт. Под руководством Николича москвичи завершили прошлый сезон на второй строчке.
Крыховяк отказался сравнивать Сёмина и Николича, но высоко оценил нынешнего тренера.
"Клуб принял решение, и хоть у нас было совсем мало времени для знакомства, могу сказать, что Марко — очень хороший тренер. Думаю, за прошедший месяц он это доказал. Приезжать в новую команду всегда непросто — ещё сложнее сразу проводить важнейшие матчи, от которых зависит итоговый результат", - цитирует Крыховяка Sport24.
Крыховяк: Николич - очень хороший тренер, за последний месяц он это доказал
Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился мнением о наставнике команды Марко Николиче.
Фото: ФК "Локомотив"
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